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Мадуро назвал санкции США поводом для гордости

Международная панорама
1 августа, 3:20 UTC+3 ТАСС

Президент Венесуэлы заявил, что санкциями его не запугать

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что США "не смогут запугать" его введенными против него санкциями, и назвал их поводом для гордости.

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Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Если они накладывают на меня санкции за то, что я созвал Конституционную ассамблею, как они говорят, то я горд, что подпал под санкции, мистер император [Дональд] Трамп", - сказал он на мероприятии, которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de TV.

Ранее минфин США объявил о введении санкций в отношении Мадуро.

Венесуэльские власти, несмотря на давление международного сообщества и самые крупные за последние годы акции протеста, 30 июля провели выборы в Конституционную ассамблею (КА). Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Подписанный в мае приказ Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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