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CNN: США засекли испытательный пуск с подлодки КНДР

Международная панорама
1 августа, 3:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, августа. /ТАСС

Как сообщил источник телекомпании в минобороны США, до этого КНДР дважды за месяц провела испытания схожих компонентов

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НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы США засекли испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР. Он был осуществлен на верфи Синпо 30 июля, утверждает в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Согласно их сведениям, речь идет о холодном пуске, при котором пар под высоким давлением выталкивает ракету из пускового контейнера, а двигатель запускается уже в воздухе. КНДР до этого провела испытания схожих компонентов дважды в этом месяце и трижды в текущем году, заявил телекомпании источник в министерстве обороны США.

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Как в минувшие выходные сообщил Американо-корейский институт при Школе перспективных международных исследований имени Хопкинса, Пхеньян, возможно, начал строительство новой подлодки-ракетоносца на верфи в Синпо. Как напомнило в этой связи информационное агентство Associated Press, в августе прошлого года в КНДР был осуществлен пуск ракеты с подводной лодки, находившейся в погруженном состоянии, которая пролетела примерно 500 км в направлении Японского моря. По версии агентства, реализация этой программы дала бы Пхеньяну оружие, которое гораздо труднее обнаружить, чем ее ракеты наземного базирования.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить пуски с использованием технологии баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что ракетно-ядерные тесты осуществляются в целях самообороны ввиду агрессивной политики США.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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