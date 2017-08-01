СМИ: Мадуро обвинил два частных телеканала в "медийном терроризме"

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ТАСС, 1 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике два частных телеканала - Venevision и Televen - за подход к освещению выборов в Конституционную ассамблею (КА) 30 июля. Глава государства в понедельник обвинил их в разжигании насилия при помощи "медийного терроризма". Об этом сообщила газета El Nacional.
"Я прошу публичных объяснений у владельцев Venevision и Televen, - сказал президент. - Вы берете на себя обязательство соблюдать конституцию и демократические принципы, или же нам придется принять в отношении вас суровые меры?" По мнению Мадуро, хозяева частных телеканалов "вновь присоединились к войне" и проигнорировали тех, кто участвовал в выборах.
Мадуро в начале мая обнародовал решение о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, Это привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления.
По данным Национального избирательного совета, в воскресенье проголосовали немногим более 8 млн человек. Оппозиция считает эти данные сильно завышенными и утверждает, что на участки пришли лишь порядка 3 млн избирателей.