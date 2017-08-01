Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Мадуро обвинил два частных телеканала в "медийном терроризме"

Международная панорама
1 августа, 4:40 UTC+3 ТАСС

Президент Венесуэлы считает, что владельцы телеканалов "вновь присоединились к войне" и проигнорировали тех, кто участвовал в выборах в Конституционную ассамблею

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике два частных телеканала - Venevision и Televen - за подход к освещению выборов в Конституционную ассамблею (КА) 30 июля. Глава государства в понедельник обвинил их в разжигании насилия при помощи "медийного терроризма". Об этом сообщила газета El Nacional.

Смотрите также

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Я прошу публичных объяснений у владельцев Venevision и Televen, - сказал президент. - Вы берете на себя обязательство соблюдать конституцию и демократические принципы, или же нам придется принять в отношении вас суровые меры?" По мнению Мадуро, хозяева частных телеканалов "вновь присоединились к войне" и проигнорировали тех, кто участвовал в выборах.

Мадуро в начале мая обнародовал решение о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, Это привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления.

По данным Национального избирательного совета, в воскресенье проголосовали немногим более 8 млн человек. Оппозиция считает эти данные сильно завышенными и утверждает, что на участки пришли лишь порядка 3 млн избирателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ поддержал украинского летчика Акопова, подпавшего под критику
2
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Кадровые войны: Скарамуччи уволен через 10 дней после назначения
6
Источник: в Госдепартаменте работают над ответными мерами на высылку дипломатов США из РФ
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама