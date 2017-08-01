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Telegraph: террористы собирались уничтожить летящий из Сиднея в Абу-Даби самолет

Международная панорама
1 августа, 5:27 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 1, августа. /ТАСС

В материале газеты говорится, что четверо арестованных злоумышленников поддерживали контакты с боевиками из Сирии

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СИДНЕЙ, 1 августа. /ТАСС/. Участники раскрытого в Австралии террористического заговора планировали уничтожить самолет эмиратской авиакомпании Etihad Airways, который выполняет рейс по маршруту Сидней - Абу-Даби. Об этом во вторник со ссылкой на информированные источники сообщила газета Daily Telegraph.

В свою очередь The Sydney Morning Herald называет имена арестованных в ходе проведенной в минувшую субботу антитеррористической операции четырех жителей Сиднея. Это Халед Мерхи, его сын Абдул Мерхи, Халед Хайат и его родственник Махмуд Хайат. "Эти четверо, арестованные по подозрению в заговоре с целью уничтожить самолет, поддерживали контакты с боевиками в Сирии", - утверждает газета. Со ссылкой на информированные источники издание также указывает, что австралийские правоохранительные органы получили информацию о готовящемся теракте от спецслужб США и Великобритании.

Одной из самых резонансных новостей в Австралии в последние дни стали огромные очереди пассажиров в аэропортах, образовавшиеся после введения властями дополнительных мер безопасности. Как сообщил в понедельник премьер-министр страны Малколм Тернбулл, усиленные меры контроля в аэропортах будут сохраняться неопределенный период времени.

Премьер-министр ранее отказался подтвердить сообщения СМИ о связях заговорщиков в боевиками на Ближнем Востоке, но отметил, что "в эпоху интернета и социальных сетей, в эпоху программ-мессенджеров Сирия находится не так далеко от Сиднея".

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