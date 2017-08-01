Власти Словении связали увеличение числа туристов с Меланьей Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Государственное статистическое бюро Словении обнародовало в понедельник данные об увеличении потока туристов в страну более чем на 15% по сравнению с прошлым годом. Как пояснили в ведомстве агентству AP, это напрямую связано с деятельностью президента США Дональда Трампа, чья супруга Меланья родилась в Словении.

По данным ведомства, с января этого года страну с населением чуть больше 2 млн человек посетили уже 1,939 млн туристов. Как пояснила агентству заместитель директора статистического бюро Кармен Хрэн, с момента инаугурации Трампа 20 января этого года особенно увеличилось число прибывших в страну американцев. Какого-либо заметного увеличения числа гостей городов Ново-Место или Севница, где родилась и провела детство первая леди США, не отмечается. Однако туристические туры "по стопам Меланьи Трамп" пользуются все большей популярностью, в том числе среди самих словенцев, отмечает AP.

Меланья Трамп (в девичестве Кнавс) родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении, входившей в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Детство Меланья провела в небольшом провинциальном словенском городке Севница (около 5 тыс. жителей). Позже она переехала в США, где и познакомилась со своим нынешним супругом Дональдом Трампом. В 2005 году они поженились, в 2006 году у них родился сын Бэррон Уильям. Меланья является третьей супругой президента. Ранее Трамп был женат на уроженке Чехословакии Иване Зельничковой и американской актрисе и продюсере Марле Мейплз.

В июле администрация президента Словении Борута Пахора сообщила, что Трамп посетит родину своей супруги Меланьи по приглашению словенского лидера. Ранее стало известно о том, что в городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине появится памятник первой леди США.