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США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ на запуск ракеты КНДР

Международная панорама
1 августа, 10:09 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 1, августа. /ТАСС

На авиабазе Кунсан также будут размещены около 200 военнослужащих

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Итребитель F-16

Итребитель F-16

© EPA/JEON HEON-KYUN

СЕУЛ, 1 августа. /ТАСС/. США временно развернут в Республике Корея 12 истребителей F-16 в ответ на проведенный КНДР пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщило во вторник командование Тихоокеанских военно-воздушных сил США.

"Самолеты и около 200 военнослужащих из 176-й истребительной эскадрильи, базирующейся в штате Висконсин, будут размещены на авиабазе Кунсан в 180 км от Сеула на протяжении четырех месяцев начиная с августа", - отмечается в сообщении, распространенном по каналам агентства Yonhap.

"Этот шаг демонстрирует приверженность США выполнению своих обязанностей по поддержанию безопасности и сохранению мира в регионе", - подчеркивается в документе.

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Ранее агентство ЦТАК сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

По оценке южнокорейских экспертов, радиус действия северокорейской ракеты может достигать 10 тыс. км. Таким образом, под теоретический ядерный удар попадают такие американские города, как Вашингтон и Нью-Йорк, что, по мнению наблюдателей, может полностью изменить ситуацию в области безопасности в Северо-Восточной Азии. В этой связи два стратегических бомбардировщика США на минувших выходных пролетели над Южной Кореей. Не исключено, что американские военные направят в регион дополнительные "стратегические активы" в целях запугивания КНДР, полагает ряд экспертов.

Между тем, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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