Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в результате удара ВВС коалиции в Сирии погибли не менее 60 человек

Международная панорама
1 августа, 10:33 дата обновления: 1 августа, 10:45 UTC+3

Возглавляемая США коалиция нанесла удары по нескольким районам в провинции Дейр-эз-Зор

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/MOHAMMED BADRA

ТАСС, 1 августа. По меньшей мере 60 мирных жителей погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по нескольким районам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило во вторник сирийское информационное агентство SANA.

По его информации, удар был нанесен по районам Эль-Кашма, Эш-Шавит, Эд-Давир и Эль-Ашара. Другие подробности не приводятся.

Смотрите также

СМИ: главарь ИГ аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Шесть мирных жителей погибли в результате удара ВВС коалиции в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Колонна автомобилей покинула территорию дачи посольства США в Москве
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
6
МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама