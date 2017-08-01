Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в приходе предприятий ВПК Китая в страну

Международная панорама
1 августа, 11:26 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, августа. /ТАСС

Глава республики отметил, что странам нужно формировать двусторонние проекты, заниматься слиянием компаний и сопряжением их потенциала

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил предприятия военно-промышленного комплекса Китая работать в Белоруссии.

"Я думаю, вполне возможно создание высокотехнологичных предприятий в Парке (Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень"- прим. ТАСС) системы военно-промышленного комплекса, можно совместных, можно китайских, нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот Парк", - сказал Лукашенко во вторник на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином. По словам президента, странам нужно формировать двусторонние проекты, заниматься слиянием компаний и сопряжением их потенциала.

"Мы готовы к этому, как и к совместному с государственными корпорациями укреплению военно-технического сотрудничества", - сказал Лукашенко.

По его словам, совместные с китайскими компаниями проекты набирают обороты, ярким примером тому является строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Я хотел бы, чтобы он стал образцом совместного сотрудничества", - сказал президент. Он подчеркнул, что на территории Парка созданы одни из самых лучших в мире правовые условия ведения бизнеса, к нему есть широкий интерес со стороны белорусских, европейских, американских и российских компаний.

"Масштаб нашего проекта и его огромные возможности позволяют рассчитывать на более весомое присутствие в Парке китайских государственных корпораций", - отметил Лукашенко.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий Камень" расположен под Минском. Акционерами компании по развитию парка выступают Китайская национальная машиностроительная корпорация "Синомач", China Merchants Group, ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС", Харбинская инвестиционная группа, управляющая компания холдинга "Горизонт", а также Мингорисполком и Миноблисполком. На сегодняшний день в нем зарегистрированы 15 резидентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Белоруссия
Персоны
Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Колонна автомобилей покинула территорию дачи посольства США в Москве
4
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
5
Джон Маккейн не удивлен высылкой дипломатов США из России
6
МИД ФРГ: ЕС будет защищаться от политики США, проводимой под предлогом санкций
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама