Лукашенко заявил, что Белоруссия заинтересована в приходе предприятий ВПК Китая в страну

МИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил предприятия военно-промышленного комплекса Китая работать в Белоруссии.

"Я думаю, вполне возможно создание высокотехнологичных предприятий в Парке (Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень"- прим. ТАСС) системы военно-промышленного комплекса, можно совместных, можно китайских, нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот Парк", - сказал Лукашенко во вторник на встрече с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином. По словам президента, странам нужно формировать двусторонние проекты, заниматься слиянием компаний и сопряжением их потенциала.

"Мы готовы к этому, как и к совместному с государственными корпорациями укреплению военно-технического сотрудничества", - сказал Лукашенко.

По его словам, совместные с китайскими компаниями проекты набирают обороты, ярким примером тому является строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Я хотел бы, чтобы он стал образцом совместного сотрудничества", - сказал президент. Он подчеркнул, что на территории Парка созданы одни из самых лучших в мире правовые условия ведения бизнеса, к нему есть широкий интерес со стороны белорусских, европейских, американских и российских компаний.

"Масштаб нашего проекта и его огромные возможности позволяют рассчитывать на более весомое присутствие в Парке китайских государственных корпораций", - отметил Лукашенко.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий Камень" расположен под Минском. Акционерами компании по развитию парка выступают Китайская национальная машиностроительная корпорация "Синомач", China Merchants Group, ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС", Харбинская инвестиционная группа, управляющая компания холдинга "Горизонт", а также Мингорисполком и Миноблисполком. На сегодняшний день в нем зарегистрированы 15 резидентов.