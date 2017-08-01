Начала работу первая военная база Китая за рубежом

ПЕКИН, 1 августа. /ТАСС/. Первый пункт материально-технического обеспечения ВМС Народно-освободительной армии Китая за рубежом начал во вторник свою работу в Джибути. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".

Торжественная церемония поднятия флага КНР на базе состоялась в 8:00 по местному времени (8:00 мск). После ее окончания корабли ВМС НОАК пришвартовались к базе. О других подробностях издание не сообщает.

Китай официально объявил о начале строительства этого пункта в феврале 2016 года. Как заявило тогда Минобороны КНР, объект будет использоваться для обеспечения отдыха экипажей, комплектования и материального снабжения китайских военных кораблей, выполняющих задачи по охране судов и поддержанию мира, а также гуманитарно-спасательных и антипиратских миссий в Аденском заливе и водах у берегов Сомали. Военно-морская база в этой африканской стране станет первым подобным объектом КНР за рубежом.

Джибути находится на восточном побережье Африки и занимает стратегическое положение на пересечении важнейших морских торговых путей. В настоящее время в республике функционируют военные базы США, Франции и Японии. Кроме того, в декабре минувшего года власти Джибути дали добро на строительство на своей территории военной базы Саудовской Аравии.