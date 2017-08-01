США выделят Украине $20 млн на комплектацию центров спецназа

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Международный учебный центр по подготовке спецназа будет создан в Киевской области при поддержке США. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров.

"США ранее заявили о готовности предоставить различное оборудование, необходимое для комплектации тренировочных центров, на сумму около $20 млн", - сказал он в интервью изданию "Апостроф", опубликованном во вторник.

По словам командующего, центр будет развернут в Старом (поселок в Киевской области) по трем направлениям. "Там будет подготовка специалистов, которые будут выполнять правоохранительные функции, подготовка спецназовцев и подготовка миротворцев", - сказал глава Нацгвардии.

В центре, рассказал о планах Аллеров, будет макет города для отработки действий по борьбе с терроризмом и охраны общественного порядка. "Будет имитация боя, фиксация огневых поражений с двух сторон. Они (западные партнеры) будут приезжать и учиться здесь. И уже выразили готовность помогать нам в реализации этих планов", - добавил он.

Аллеров также заявил, что к концу 2017 года запланировано адаптировать структуру Главного управления Нацгвардии под стандарты НАТО.