Турчинов просит кабмин в восемь раз увеличить денежное обеспечение украинских военных

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил правительству привести структуру денежного обеспечения военнослужащих страны к стандартам НАТО и направил в кабмин свой вариант по формированию оборонного бюджета.

"Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%", - написал во вторник Турчинов на своем официальном сайте.

По его мнению, это является "вопросом национальной безопасности", а в случае несогласия с такой позицией секретарь СНБО предлагает чиновникам "доказать свою позицию во фронтовом окопе".

При этом Турчинов подчеркнул, что оклады за воинские звания и должностные оклады "должны быть немедленно пересмотрены", так как, в частности, сейчас оклады за звания составляют пять гривен и не изменялись с 1999 года. В то же время секретарь СНБО не уточнил, за счет чего могут быть увеличены соответствующие статьи оборонного бюджета.