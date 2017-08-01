Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турчинов просит кабмин в восемь раз увеличить денежное обеспечение украинских военных

Международная панорама
1 августа, 11:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Как заявил секретарь СНБО Украины, это является "вопросом национальной безопасности"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил правительству привести структуру денежного обеспечения военнослужащих страны к стандартам НАТО и направил в кабмин свой вариант по формированию оборонного бюджета.

"Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%", - написал во вторник Турчинов на своем официальном сайте.

По его мнению, это является "вопросом национальной безопасности", а в случае несогласия с такой позицией секретарь СНБО предлагает чиновникам "доказать свою позицию во фронтовом окопе".

При этом Турчинов подчеркнул, что оклады за воинские звания и должностные оклады "должны быть немедленно пересмотрены", так как, в частности, сейчас оклады за звания составляют пять гривен и не изменялись с 1999 года. В то же время секретарь СНБО не уточнил, за счет чего могут быть увеличены соответствующие статьи оборонного бюджета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Турчинов, Александр Валентинович
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама