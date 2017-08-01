Турчинов просит кабмин в восемь раз увеличить денежное обеспечение украинских военных

Фонд кино поддержит создание фильмов Учителя, Тодоровского и Миндадзе в 2017 годуКультура 1 августа, 12:53
Жильцы пятиэтажек в Москве освобождаются от взносов на капремонт с 1 августаОбщество 1 августа, 12:52
Пассажирские перевозки в поездах дальнего следования в июле снизились впервые с январяТранспорт 1 августа, 12:46
ХК "Автомобилист" заявил о пропаже вещей из раздевалки на арене в Нижнем НовгородеСпорт 1 августа, 12:43
Площадки для строительства по программе реновации в Москве определят до 1 октябряОбщество 1 августа, 12:35
Макрон: заявка Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2028 - положительный сигнал для ПарижаСпорт 1 августа, 12:33
В программу реновации включено 5144 домаОбщество 1 августа, 12:19
Бурятия предлагает Монголии поставки электроэнергии вместо строительства ГЭС на СеленгеСибирь 1 августа, 12:15
Международный паралимпийский комитет поддерживает заявку Лос-Анджелеса на ОИ-2028Спорт 1 августа, 12:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил правительству привести структуру денежного обеспечения военнослужащих страны к стандартам НАТО и направил в кабмин свой вариант по формированию оборонного бюджета.
"Структура денежного обеспечения украинского военнослужащего должна соответствовать стандартам НАТО, не менее 70-80% - должностной оклад и доплата за воинское звание. У нас сейчас этот показатель составляет 10-15%", - написал во вторник Турчинов на своем официальном сайте.
По его мнению, это является "вопросом национальной безопасности", а в случае несогласия с такой позицией секретарь СНБО предлагает чиновникам "доказать свою позицию во фронтовом окопе".
При этом Турчинов подчеркнул, что оклады за воинские звания и должностные оклады "должны быть немедленно пересмотрены", так как, в частности, сейчас оклады за звания составляют пять гривен и не изменялись с 1999 года. В то же время секретарь СНБО не уточнил, за счет чего могут быть увеличены соответствующие статьи оборонного бюджета.