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Пенс: Трамп решил подписать документ о санкциях против РФ

Международная панорама
1 августа, 12:02 дата обновления: 1 августа, 12:39 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 1, августа. /ТАСС

Вице-президент США при этом отметил, что меры могут быть отменены "в случае отказа России от деструктивных действий"

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Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© EPA/VALDA KALNINA

ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп "на текущей неделе подпишет документ о санкциях в отношении РФ, это решение вскоре примет законодательное лицо и форму". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Тбилиси вице-президент США Майкл Пенс.

"Хочу отметить, что США выступают за отмену санкций против РФ, это возможно в случае отказа России от деструктивных действий", - отметил он. Пенс утверждал, что "США хотят хороших отношений и диалога с РФ". "Я и президент Дональд Трамп уверены в том, что возможны более хорошие отношения США с РФ, думаем, что в будущем это вполне возможно", - добавил он.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Темы
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