Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Украина и США подписали соглашение по обмену технической информацией и сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"Обмен технической информацией между отечественным регулятором (Госатомрегулирования Украины) и КЯР (Комиссией ядерного регулирования) США очень важен для Украины, так как будет способствовать развитию отечественной сферы ядерной безопасности. Способствовать этому будет и сотрудничество в рамках совместных научно-технических программ и проектов, организация обучения и обмена специалистами между Госатомрегулирования и американским регулятором", - заявил руководитель Госинспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук.

Впервые договоренность о сотрудничестве между Госатомрегулирования и КЯР США была подписана 10 апреля 2006 в городе Роквиле в США. 21 сентября 2011 года в Вене к ней была подписана поправка.