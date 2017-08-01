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Минкультуры Польши: РФ может участвовать в 75-й годовщине восстания в концлагере Собибор

Международная панорама
1 августа, 13:25 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

В ведомстве пояснили, что решение не включать Россию в проект создания музея на месте бывшего концлагеря не означает отказ российской стороне в других формах участия, связанных с местом памяти

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ВАРШАВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Решение не включать Россию в проект создания музея на месте бывшего концлагеря в Собиборе не означает, что российской стороне отказано в других формах участия, связанных с этим местом памяти. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе министерства культуры и национального наследия республики, которое курирует работу по созданию музейного комплекса.

В минкультуры подтвердили, что "12-13 июня Международный управляющий комитет проекта по созданию нового музея-мемориала в бывшем нацистском концлагере в Собиборе, состоящем из представителей Польши, Израиля, Нидерландов и Словакии, принял единогласное решение о продолжении сотрудничества в нынешнем составе, который работает уже 10 лет, чтобы эффективно довести до завершения далеко зашедшую работы над созданием нового места памяти". "Было решено не включать новых партнеров в оргкомитет", - информировало ведомство.

"Решение Международного комитета (а не только Польши) не является отказом от других форм участия России в проекте", - подчеркнули в пресс-службе. По информации ведомства, такое участие уже предусмотрено, "в частности во время планируемых мероприятий по случаю 75-й годовщины восстания в Собиборе".

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