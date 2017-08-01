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Порошенко выделил средства на строительство музея силовой операции в Донбассе

Международная панорама
1 августа, 13:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Мемориальный комплекс планируется построить в центре Киева

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым выделяются средства на музеи погибших в 2014 году "защитников майдана" и участников силовой операции в Донбассе.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент подписал изменения в госбюджет, которые обеспечат финансирование важных программ и поддержку социально уязвимых слоев населения", - отмечает пресс-служба. По ее данным, в государственной казне, в частности, нашли средства для "финансирования мероприятий, необходимых для строительства музея Героев небесной сотни и создания музея участников силовой операции в Донбассе, а также памяти 85-й годовщины голодомора на Украине".

Порошенко, как сообщила его пресс-служба, пояснил, что изыскать дополнительные средства для пополнения бюджета позволила детенизация экономики и борьба с коррупцией, а также эффективная работа Генеральной прокуратуры, благодаря которой было возвращено на счета госказначейства более $1 млрд.

Мемориальный комплекс участникам силовой операции в Донбассе планируется организовать на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне (ранее - Национальный музей истории Великой Отечественной войны - прим. ТАСС). Планируется провести конкурс на лучшую экспозицию мемориала.

Мемориальный комплекс участников массовых акций протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов и музей Революции, где соберут экспонаты, посвященные событиям тех дней, построят возле аллеи Героев небесной сотни (бывшая улица Институтская) в центре столицы.

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