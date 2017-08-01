Зять короля Испании попросил Верховный суд оправдать его по делу о мошенничестве

МАДРИД, 1 августа. /ТАСС/. Супруг сестры короля Испании инфанты Кристины Иньяки Урдангарин попросил Верховный суд оправдать его по делу о финансовых махинациях. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo.

Ранее зять монарха был приговорен к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Вслед за этим он решил обжаловать этот вердикт. В обращении к Верховному суду Урдангарин настаивает на своей невиновности. По словам супруга инфанты, он действовал "с уверенностью в том, что все было правильно и законно".

Зять короля отмечает, что был лишь "посредником без знаний административного права". Как считает Урдангарин, приговор к тюремному сроку имеет "нелогичные и абсурдные обоснования". Кроме того, он утверждал, что не использовал свое влияния для заключения контрактов.

Слушания по делу о финансовых махинациях начались 11 января прошлого года и завершились 22 июня. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе инфанта Кристина. Член испанской монаршей семьи впервые оказался на скамье подсудимых.

По данным прокуратуры, общественная организация Institut Noos, в руководство которой входили Урдангарин и его бывший деловой партнер Диего Торрес, служила всего лишь прикрытием для получения крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии и их дальнейшего присвоения узкой группой лиц. Институт, по мнению следствия, сильно завышал стоимость договоров с местными властями на проведение различных спортивных мероприятий, а затем направлял полученные средства в коммерческие фирмы, включая компанию Aizoon. Предполагалось, что таким образом было присвоено свыше €6 млн.

По итогам слушаний суд города Пальма-де-Майорка признал невиновной инфанту в финансовом мошенничестве. Ранее прокуратура заявила, что будет добиваться 10 лет тюрьмы для Урдангарина.