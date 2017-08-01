Подрыв памятника защитникам ЛНР квалифицировали как теракт

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы июляСпорт 1 августа, 15:58
Полиция расследует кражу вещей у хоккеистов "Автомобилиста" в Нижнем НовгородеСпорт 1 августа, 15:38
Керченская переправа в январе-июле сохранила пассажиропоток на уровне 3 млн человекТранспорт 1 августа, 15:31
Занять до зарплаты: микрокредиты могут стать дешевлеЭкономика и бизнес 1 августа, 15:27
Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для РоссииМеждународная панорама 1 августа, 15:24
Подозреваемый в коррупции Вильяр внес залог в €300 тыс. и сможет выйти на свободуСпорт 1 августа, 15:09
Щенников: преимущество ЦСКА перед ответной игрой с АЕКом нельзя назвать комфортнымСпорт 1 августа, 15:05
Более 80% молодежи в РФ поддерживает политику ПутинаОбщество 1 августа, 15:04
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКомСпорт 1 августа, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники министерства государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) квалифицировали как теракт взрыв в центре Луганска, который серьезно повредил памятник "Они отстояли Родину".
Об этом во вторник сообщил заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.
"Сегодня ночью в 01:50 украинские террористы устроили взрыв памятника защитникам республики "Они отстояли Родину" при помощи самодельного взрывного устройства, в очередной раз продемонстрировав миру, каким образом действующий в Киеве режим намерен осуществлять реинтеграцию Донбасса. По всем юридическим нормам данный акт квалифицируется как террористический", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.
По данным Басова, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину" был открыт в мае 2015 года. В сентябре 2016 года его осквернили неизвестные. Тогда незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца.