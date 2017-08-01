Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подрыв памятника защитникам ЛНР квалифицировали как теракт

Международная панорама
1 августа, 14:34 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 1, августа. /ТАСС

Эксперты отмечают, что взрывное устройство было самодельным

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники министерства государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) квалифицировали как теракт взрыв в центре Луганска, который серьезно повредил памятник "Они отстояли Родину".

Об этом во вторник сообщил заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

"Сегодня ночью в 01:50 украинские террористы устроили взрыв памятника защитникам республики "Они отстояли Родину" при помощи самодельного взрывного устройства, в очередной раз продемонстрировав миру, каким образом действующий в Киеве режим намерен осуществлять реинтеграцию Донбасса. По всем юридическим нормам данный акт квалифицируется как террористический", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По данным Басова, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину" был открыт в мае 2015 года. В сентябре 2016 года его осквернили неизвестные. Тогда незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца.

Смотрите также

В Луганске неизвестные попытались подорвать монумент "Звезда победы"

ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Мособлсуд возобновил работу после инцидента с перестрелкой
4
Поставки российской электроэнергии в Китай приостановлены из-за аварии
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
7
Опубликован список домов, вошедших в программу реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама