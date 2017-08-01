Подрыв памятника защитникам ЛНР квалифицировали как теракт

ЛУГАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники министерства государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) квалифицировали как теракт взрыв в центре Луганска, который серьезно повредил памятник "Они отстояли Родину".

Об этом во вторник сообщил заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

"Сегодня ночью в 01:50 украинские террористы устроили взрыв памятника защитникам республики "Они отстояли Родину" при помощи самодельного взрывного устройства, в очередной раз продемонстрировав миру, каким образом действующий в Киеве режим намерен осуществлять реинтеграцию Донбасса. По всем юридическим нормам данный акт квалифицируется как террористический", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

По данным Басова, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину" был открыт в мае 2015 года. В сентябре 2016 года его осквернили неизвестные. Тогда незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца.