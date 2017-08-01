Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для России

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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для России.
Об этом он заявил во вторник в ходе Skype-конференции из США.
"Решение президента Порошенко - это лучший подарок России", - сказал он.
Таким решением Порошенко "ослабил украинскую демократию", добавил Саакашвили и пообещал, что будет продолжать борьбу.
Он отметил, что выступает за смену власти на Украине, но не намерен бороться за президентское кресло. "У меня нет президентских амбиций. Но у меня другая цель и другая амбиция - чтобы на Украине изменился политический класс", - заявил Саакашвили.
Экс-губернатор пообещал вернуться на Украину. "Я не буду секретно возвращаться, я объявлю дату публично", - заверил он.
26 июля 2017 года президент Украины лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.