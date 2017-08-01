Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для России

Международная панорама
1 августа, 15:24 дата обновления: 1 августа, 15:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Таким образом, Порошенко ослабил украинскую демократию, считает экс-губернатор Одесской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что лишение его украинского гражданства - лучший подарок для России.

Об этом он заявил во вторник в ходе Skype-конференции из США.

Смотрите также

Саакашвили обвинил Порошенко в фальсификации документов о его гражданстве

В Раде предлагают создать группу по расследованию ситуации с гражданством Саакашвили

СМИ: евродепутат от Литвы предложил предоставить Саакашвили гражданство республики

"Решение президента Порошенко - это лучший подарок России", - сказал он.

Таким решением Порошенко "ослабил украинскую демократию", добавил Саакашвили и пообещал, что будет продолжать борьбу.

Он отметил, что выступает за смену власти на Украине, но не намерен бороться за президентское кресло. "У меня нет президентских амбиций. Но у меня другая цель и другая амбиция - чтобы на Украине изменился политический класс", - заявил Саакашвили.

Экс-губернатор пообещал вернуться на Украину. "Я не буду секретно возвращаться, я объявлю дату публично", - заверил он.

26 июля 2017 года президент Украины лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Позже сам Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства на основании фальшивой анкеты, которую, по его словам, "опубликовал с подачи президента один из лидеров его фракции" - депутат Верховной рады от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Мособлсуд возобновил работу после инцидента с перестрелкой
4
Поставки российской электроэнергии в Китай приостановлены из-за аварии
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Гончаренко: график позволяет ЦСКА не ротировать состав в матче с АЕКом
7
Опубликован список домов, вошедших в программу реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама