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Временным премьер-министром Пакистана избран экс-министр нефти

Международная панорама
1 августа, 15:34 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 1, августа. /ТАСС

Шахид Хаккан Аббаси будет исполнять обязанности главы правительства 45 дней

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ИСЛАМАБАД, 1 августа. /ТАСС/. Бывший министр нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хаккан Аббаси избран временным премьер-министром исламской республики.

Решение принято большинством голосов депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Пакистана.

Вместе с Аббаси, представлявшим правящую партию "Пакистанская мусульманская лига" (фракция Наваза), ПМЛ (Н), на указанный пост претендовали кандидаты от оппозиционных Пакистанской народной партии Навид Камар, "Движения за справедливость" Шейх Рашид Ахмед и религиозной партии "Джамаат-э-Ислами" Сахибзада Тарикулла.

Шахид Хаккан Аббаси будет исполнять обязанности главы кабмина в течение 45 дней. Именно столько времени, как ожидается, понадобится младшему брату и официальному преемнику бывшего премьера Наваза Шарифа Шахбазу Шарифу, чтобы, отказавшись от должности главного министра провинции Пенджаб и депутатского мандата в ее законодательной ассамблее, принять участие в довыборах в Нацассамблею, после чего его кандидатура как премьера будет вынесена на голосование, которое предсказуемо закончится победой Шахбаза с учетом наличия у ПМЛ (Н) абсолютного большинства в нижней палате.

Прежний кабинет министров ушел в отставку вечером 28 июля вместе с премьер-министром Навазом Шарифом, которого Верховный суд утром того же дня признал несоответствующим занимаемой должности в связи с обвинением в коррупции в рамках расследования "панамского дела".

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