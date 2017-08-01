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Литва призвала США провести в Конгрессе специальные слушания по БелАЭС

Международная панорама
1 августа, 15:49 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 1, августа. /ТАСС

Также предполагается, что в ходе данных слушаний будет дана оценка влиянию России на мировую и региональную атомную энергетику

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ВИЛЬНЮС, 1 августа. /ТАСС/. Литва рассчитывает на то, что Конгресс США проведет специальные слушания по обсуждению вопроса безопасности атомной электростанции, которая строится в Белоруссии (Островецкая АЭС, или БелАЭС) неподалеку от литовской границы. С таким пожеланием выступил во вторник в ходе встречи с находящейся здесь делегацией американских законодателей министр энергетики балтийской республики Жигимантас Вайчюнас.

"Надеюсь, что в Конгрессе США будут организованы специальные слушания по вопросу АЭС в Белоруссии, а также оценки влияния России на мировую и региональную атомную энергетику", - заявил он.

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Глава минэнерго высказал пожелание, чтобы к этим слушаниям были привлечены представители гражданского общества Белоруссии. По его словам, подобный подход "был особенно продуктивным в отношении деятельности "Газпрома" и зависимости [от России] в газовой сфере".

Как отмечается в сообщении минэнерго, члены Конгресса США "обещали более активное участие своей страны в усилении влияния международных организаций в деле контроля ядерной безопасности и соблюдения природоохранных требований".

Вильнюс заранее объявил небезопасной атомную станцию, которая при участии "Росатома" строится в Белоруссии в 50 км от литовской границы. Литва утверждает, что Белоруссия не представила оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонна придерживаться международных требований в сфере безопасности ядерной энергетики.

В Белоруссии заявляют, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена по самым высоким стандартам.

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