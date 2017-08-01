СМИ: более 250 военных ВС Турции и 30 единиц техники участвуют в учениях с Катаром

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АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Турция и Катар проводят в эмирате совместные военные учения, в которых принимают участие более 250 турецких военнослужащих и не менее 30 единиц бронированной техники. Об этом сообщила во вторник газета Hurriyet Daily News.
Первый этап учений будет проходить при участии сухопутных войск, в то время как во второй фазе уже будут участвовать ВМС двух государств. Для этого в порт Хамад в Катаре уже прибыл турецкий фрегат F-496 TCG "Gokova" с 214 военными на борту.
Учения проходят в рамках программы военного сотрудничества между Анкарой и Дохой. Отмечается, что они продлятся минимум до 8 августа и нацелены на усиление способностей обеих стран в оборонительной сфере.
Турция, у которой на территории эмирата имеется военная база, пыталась выступить посредником в урегулировании кризиса между Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. Однако недавнее турне турецкого президента Тайипа Эрдогана по монархиям Персидского залива завершилось безрезультатно.
5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. Одним из требований арабских стран является отказ Катара от военного сотрудничества с Турцией.