Нового председателя оппозиционной Демократической партии Японии выберут 1 сентября

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ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Новый председатель главной оппозиционной Демократической партии (ДП) Японии будет выбран 1 сентября. Такое решение было принято на прошедшем во вторник заседании руководящего состава партии.
Необходимость избрания нового председателя появилась после того, как прежний глава партии Рэнхо (полное имя - Рэнхо Мурата, однако в Японии ее официально называют мононимом Рэнхо) 27 июля объявила о решении уйти в отставку.
Как ожидается, за пост председателя поборются бывший министр иностранных дел Сэйдзи Маэхара и бывший генсек кабинета министров Юкио Эдано. Если первый известен своими консервативными взглядами по вопросам обороны, то второго поддерживает либеральное крыло ДП. Официальное объявление на этот счет ожидается в ближайшие недели.
Рэнхо была избрана председателем партии 15 сентября 2016 года, получив значительное преимущество над другими претендентами. С ее приходом многие связывали надежды на укрепление партии и расширение числа ее сторонников. Тогда на выборах она заметно обошла других кандидатов, в том числе Маэхару.
Внимание общественности к подвижкам в главной оппозиционной партии Японии приковано в связи со сложившейся в последние месяцы внутриполитической ситуацией в стране. Из-за череды скандалов вокруг правительства, связанных в том числе лично с премьер-министром Синдзо Абэ, рейтинг кабинета министров за несколько месяцев упал более чем на 20 процентных пунктов. Снижается уровень поддержки и возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии.
Вместе с тем оппозиционным партиям не удается воспользоваться этой ситуацией и заработать очки. Согласно опросам общественного мнения, уровень поддержки ДП также снижается, что наглядно показали результаты прошедших в начале июля выборов в законодательное собрание Токио, которые в самой партии охарактеризовали как провал. Это и стало одной из главных причин отставки Рэнхо.