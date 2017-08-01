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ДНР выплатила единовременную помощь 84 ветеранам ВОВ с подконтрольной Киеву территории

Международная панорама
1 августа, 18:43 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 1, августа. /ТАСС

Выплаты будут производиться до 20 декабря текущего года

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ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Более восьмидесяти ветеранов Великой Отечественной войны, живущие на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, уже получили единовременные выплаты от провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в рамках программы гуманитарной помощи соотечественникам. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР.

"Сегодня в Центре социальной помощи и административных услуг, расположенном на контрольно-пропускном пункте "Еленовка", была произведена очередная - восемьдесят четвертая выплата единовременной помощи ко Дню Победы женщине - ветерану Великой Отечественной войны, проживающей на данный момент в подконтрольном Киеву Марьинском районе Донецкой области", - цитирует данные ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН).

По информации пресс-службы, в Центр административных услуг ветеран, инвалид войны 1-й группы обратилась лично. Женщина воевала на фронте в 1945 году и имеет боевые награды Советского Союза.

Главы ДНР Александр Захарченко и ЛНР Игорь Плотницкий 17 февраля утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенным жителей на этих территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

Процесс выдачи денежной помощи ветеранам ВОВ и Второй мировой войны, принимавшим участие в боевых действиях против Японии, начались с 15 марта и 1 июля соответственно. В первом случае размер помощи составляет 10 тыс. рублей, во втором - шесть. ДНР производит выплаты до 20 декабря текущего года, при желании ветераны могут получить деньги в гривнах.

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