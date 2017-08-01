Истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой

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БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Истребители НАТО из состава миссии патрулирования воздушного пространства стран Прибалтики осуществили перехват трех российских самолетов над Балтийским морем. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.
"Два испанских истребителя F-18, участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию, были подняты с эстонской военной базы Амари для перехвата трех российских самолетов, которые были идентифицированы как два истребителя МиГ-31 и транспортный самолет Ан-26", - сообщил альянс.
В заявлении отмечается, что не входящая в НАТО Финляндия также направила свой истребитель для воздушной инспекции российских самолетов.
Встреча самолетов РФ, Финляндии и НАТО прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.