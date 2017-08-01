Около границы Латвии были замечены российские военные самолеты и корабль

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РИГА, 1 августа. /ТАСС/. Семь российских военных самолетов и один корабль во вторник были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.
"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 1 августа идентифицировали два самолета Су-34 Вооруженных сил России", - сказано в сообщении НВС.
Как отмечают латвийские военные, вблизи границы республики также были замечены два самолета Су-27, два МИГ-31 и один Ан-26.
Кроме того, 1 августа в латвийской эксклюзивной экономической зоне в шести морских милях от территориальных вод Военно-морские силы идентифицировали российский укладчик буев "Килектор" класса "Сура", утверждают НВС.
По версии министерства обороны этой балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.
Российские власти ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.