Посольство США вывезло все имущество с дачи в Серебряном Бору и склада

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства США в Москве вывезли все имущество с дачи в Серебряном Бору и со складов на Дорожной улице, доступ к которым ограничен с 1 августа. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель посольства Мария Олсон.

"Посольство США в РФ смогло получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору, - сказала она. - Мы вывезли оставшуюся мебель, кухонную утварь и приспособления для барбекю, а также оборудование для детской площадки. Кроме того, мы вывезли все вещи со склада посольства США".

Олсон отметила, что посольство пока оценивает воздействие введенных РФ ограничений.

"Российское правительство потребовало, чтобы к 1 сентября штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен до 455 сотрудников, - сказала она. - Этот шаг ничем не обоснован и вызывает сожаление. Мы все еще оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение".

МИД России 28 июля в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников американской дипмиссии.

Кроме того, Россия с 1 августа приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Доступ на эти объекты закрыт с 12:00 мск вторника.