Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство США вывезло все имущество с дачи в Серебряном Бору и склада

Международная панорама
1 августа, 19:30 дата обновления: 1 августа, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

По словам официального представителя посольства Марии Олсон, решение российских властей о сокращении сотрудников дипмиссии ничем не обосновано и вызывает сожаление

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства США в Москве вывезли все имущество с дачи в Серебряном Бору и со складов на Дорожной улице, доступ к которым ограничен с 1 августа. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель посольства Мария Олсон.

Смотрите также
На территории дачи в Серебряном бору, которая использовалась посольством США

Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону

"Посольство США в РФ смогло получить доступ к даче дипломатов в Серебряном Бору, - сказала она. - Мы вывезли оставшуюся мебель, кухонную утварь и приспособления для барбекю, а также оборудование для детской площадки. Кроме того, мы вывезли все вещи со склада посольства США".

Олсон отметила, что посольство пока оценивает воздействие введенных РФ ограничений.

"Российское правительство потребовало, чтобы к 1 сентября штат всех дипломатических представительств США в России был сокращен до 455 сотрудников, - сказала она. - Этот шаг ничем не обоснован и вызывает сожаление. Мы все еще оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение".

Смотрите также

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

Захарова: увязка сокращения числа дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики

Песков: какие именно сотрудники прекратят работу в дипмиссии США в РФ, решит Вашингтон

МИД России 28 июля в ответ на принятие Конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек; в случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников американской дипмиссии.

Кроме того, Россия с 1 августа приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Доступ на эти объекты закрыт с 12:00 мск вторника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой
2
Захарова: увязка сокращения числа дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики
3
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Томске задержан мужчина, обезглавивший девушку
6
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама