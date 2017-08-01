Fox News обвинили в публикации ложной информации в интересах Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Судебный иск подан в Нью-Йорке против американского телеканала Fox News, его обвиняют в умышленной публикации в интересах президента США Дональда Трампа заведомо ложной информации о сотруднике Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, убитом при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщило во вторник Общественное радио США - NPR.

Исковое заявление подано в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк от имени комментатора Fox News Рода Уиллера. В качестве ответчиков указаны Fox News, компания 21st Century Fox, которой принадлежит канал, а также его сотрудница Малия Циммерман и финансовый консультант Эд Бутовски, поддерживающий республиканскую партию.

Суть обвинений

Претензии Уиллера касаются публикованного в мае материала, над которым работали Циммерман и Бутовски. В нем говорилось, что сотрудник НКДП Сет Рич передал организации WikiLeaks во время прошлогодней предвыборной гонки в США компромат на сторонников Хиллари Клинтон. Она являлась кандидатом в президенты от партии демократов.

Рич был застрелен около своего дома в Вашингтоне ночью 12 июля 2016 года. Это произошло незадолго до того, как WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку нацкомитета демократов, что негативно отразилось на популярности Клинтон. Вскоре после публикации статья была аннулирована.

Уиллер, который в прошлом был следователем, утверждает, что был нанят Fox News для выяснения обстоятельств смерти Рича. По словам истца, Циммерман при подготовке материала неверным образом его процитировала. Как заявляет Уиллер, телеканал рассчитывал путем публикации данной статьи отвести от Трампа обвинения в сотрудничестве с российской стороной во время предвыборной гонки. Содействие в этом якобы оказывал Бутовски.

Как утверждается в исковом заявлении, Белый дом следил за подготовкой материла. По словам Уиллера, Бутовски якобы сообщил ему, что черновую версию статьи уже прочитал сам Трамп. Как подчеркивает Уиллер, когда выяснилось, что приведенная в статье информация не соответствует действительности, его репутации был нанесен серьезный ущерб. Он требует от Fox News выплатить компенсацию, размер которой должен определить суд присяжных.

Циммерман и Бутовски отвергают обвинения со стороны Уиллера. Представители Белого дома отказались комментировать подачу иска.

Скандал в НКДП

В июле 2016 года на сайте WikiLeaks была опубликована переписка сотрудников НКДП, из которой следовало, что они активно стремились поддержать в ходе президентской избирательной кампании Клинтон и дискредитировать ее основного конкурента из числа однопартийцев - сенатора Берни Сандерса. Разразившийся скандал стоил должности не только председателю НКДП Дебби Вассерман-Шульц, но и ряду других ответственных сотрудников комитета.

Министерство национальной безопасности и аппарат директора национальной разведки США выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия. В Москве эти подозрения неоднократно опровергали.