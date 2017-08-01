Небензя: кризис в Венесуэле следует урегулировать без подключения СБ ООН

ООН, 1 августа. /ТАСС/. Политический кризис в Венесуэле следует урегулировать без вовлечения в этот процесс Совет Безопасности ООН. Такое мнение высказал во вторник журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Он отметил, что происходящее в латиноамериканской стране не находится на рассмотрении Совбеза, и Россия обсуждает ситуацию с венесуэльской стороной и дипломатами других государств - членов ООН. "Я думаю, что ситуацию лучше разрешить без привлечения Совета Безопасности. Я надеюсь на это", - сказал Небензя.

30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в Конституционную ассамблею (КА). Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Подписанный в мае приказ Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления. К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.