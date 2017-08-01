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Госсекретарь США едет в Манилу, Бангкок и Куала-Лумпур обсуждать проблему КНДР

Международная панорама
1 августа, 20:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, августа. /ТАСС

Предстоящее турне призвано подтвердить приверженность администрации Дональда Трампа "расширению и укреплению интересов США в области экономики и безопасности" в АТР

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ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отправится в конце этой недели с визитами в Манилу, Бангкок и Куала-Лумпур, чтобы обсудить в международном и двустороннем форматах урегулирование ракетно-ядерной проблемы КНДР и другие региональные вопросы. Об этом сообщила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Как она уточнила, шеф американской дипломатии будет находиться в этой поездке 5-9 августа. В столице Филиппин он примет участие в Региональном форуме АСЕАН по безопасности, министерском совещании Восточноазиатского саммита и других многосторонних и двусторонних переговорах.

"Во время этих встреч госсекретарь Тиллерсон встретится с коллегами и обсудит спектр вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова, обеспечение безопасности на море и борьбу с терроризмом", - отметила Науэрт. По ее словам, поездки в Таиланд и Малайзию будут в основном посвящены двусторонним делам.

Предстоящее турне призвано подтвердить приверженность администрации Трампа "дальнейшему расширению и укреплению интересов США в области экономики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", подчеркнула представитель Госдепартамента США.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Таиланд Малайзия Филиппины
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