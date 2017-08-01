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Глава Европарламента призвал ввести санкции против президента Венесуэлы

Международная панорама
1 августа, 20:11 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 1, августа. /ТАСС

Антонио Таяни попросил о возможности заморозить счета и ввести запрет на поездки в ЕС для членов правительства Венесуэлы

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Глава Европарламента Антонио Таяни

Глава Европарламента Антонио Таяни

© EPA/PATRICK SEEGER

БРЮССЕЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Глава Европарламента Антонио Таяни попросил председателей Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска ввести санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Я послал два письма президенту Евросовета Дональду Туску и президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, попросив их о возможности заморозить счета и ввести запрет на поездки в ЕС для членов правительства Венесуэлы, включая президента Николаса Мадуро и его окружения", - отмечается в нем.

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30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в Конституционную ассамблею (КА). Этот учредительный орган, насчитывающий 545 членов, уже 2 августа соберется на заседание в том же здании, где работает находящаяся под контролем оппозиции Национальная ассамблея, выступавшая категорически против ее созыва.

КА может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Подписанный в мае приказ Мадуро о созыве этого органа, причем без проведения предварительного референдума, привел к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления.

К настоящему времени в ходе акций протеста погибли свыше 110 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали порядка 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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Персоны
Туск, Дональд Таяни, Антонио Юнкер, Жан-Клод Мадуро, Николас
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