Приднестровье рассчитывает, что Россия выделит $40 млн на проведение реформ в регионе

ТАСС, 1 августа. Власти Приднестровской Молдавской Республики направили запрос правительству РФ с просьбой выделить $40 млн на период проведения реформ и рассчитывают, что в ближайшее время деньги будут предоставлены. Об этом сообщил председатель правительства ПМР Александр Мартынов во вторник в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы обратились в адрес РФ об оказании финансовой поддержки. Очень рассчитываем на то, что такая финансовая поддержка в ближайшее время будет оказана. Она крайне необходима нам на период проведения реформ. Речь идет о сумме около $40 млн", - сказал он.

Мартынов добавил, что деньги будут направлены на административную реформу, реформу бюджетного процесса, реформу инвестиционного законодательства, а также на поддержание социально-экономической ситуации в Приднестровье и социальные выплаты.

Председатель правительства также отметил, что реформы уже начаты и проводятся совместно с российскими экспертами. "Правительством Приднестровья совместно с другими органами власти по поручению президента был предпринят комплекс мер, благодаря которым удалось снизить бюджетный дефицит, удалось повысить прозрачность бюджета и финансовой системы. Все это делаем мы совместно с РФ. Сейчас в Приднестровье работают сразу две аудиторские компании из России", - сказал он.