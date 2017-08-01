СМИ: администрация Порошенко засекретила данные о гражданстве иностранных экс-министров

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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Администрация Петра Порошенко отказалась предоставить информацию о наличии украинского гражданства у иностранцев, ранее возглавлявших ряд ведомств в стране.
Об этом сообщает во вторник агентство "Украинские новости".
Агентство направило в администрацию президента запрос на получение информации о лишении или сохранении украинского гражданства у бывших глав министерства финансов Наталии Яресько (американка), министерства здравоохранения Александра Квиташвили (грузин), а также министерства экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса (литовец). Кроме того, аналогичный запрос был сделан в отношении экс-главы национальной полиции Хатии Деканоидзе (грузинка), бывшего заместителя министра внутренних дел Эки Згуладзе (грузинка) и экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе (грузин).
"В ответе [Администрации президента] говорится, что эта информация является конфиденциальной и касается прав и охраняемых законом интересов других лиц, и разрешение на доступ к такой информации не предоставлено", - сказано в сообщении агентства.
26 июля на сайте Миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили гражданства по указу Порошенко. Согласно последним данным, Саакашвили сейчас находится в США.