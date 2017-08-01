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Парламент Венесуэлы отказался признавать итоги выборов в Конституционную ассамблею

Международная панорама
1 августа, 20:54 UTC+3 ТАСС

В оппозиционной коалиции "Блок демократического единства" результаты назвали "мошенническими"

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© AP Photo/Ariana Cubillos

ТАСС, 1 августа. Находящийся под контролем оппозиции однопалатный парламент Венесуэлы во вторник отказался признавать результаты выборов в Конституционную ассамблею (КА) 30 июля. Соответствующее решение оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" приняла единогласно. Примечательно, что к голосовавшим присоединились три депутата проправительственной партии (Эустокио Контрерас, Герман Феррер и Ивон Тельес).

"Резолюция о непризнании мошеннических результатов [выборов] 30 июля и намерения пересмотреть конституцию 1999 года принята единогласно", - указывается в заявлении парламента. По данным Национального избирательного совета, явка на голосовании составила 41,53%, то есть немногим более 8 млн человек. Оппозиция утверждает, что проголосовали лишь около 3 млн граждан.

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Обнародованное в мае решение президента Николаса Мадуро о созыве КА, причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране, которую на тот момент уже месяц сотрясали крупные антиправительственные выступления.

К настоящему времени в ходе организуемых оппозицией акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали. Власти арестовали около 4,9 тыс. участников манифестаций, из которых почти 1,4 тыс. до сих пор остаются под стражей.

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