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Турция надеется, что Израиль и дальше будет учитывать отношение мусульман к Храмовой горе

Международная панорама
1 августа, 21:04 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 1, августа. /ТАСС

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также подчеркнул, что его страна "выступает за возобновление мирных палестино-израильских переговоров"

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АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Израиль сделал шаг в сторону здравого смысла, убрав металлодетекторы на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В конечном итоге Израиль сделал шаг в сторону здравого смысла. Мы надеемся, что Израиль и дальше будет действовать при условии, что власти будут принимать во внимание чувствительность мусульман в отношении Иерусалима и Храмовой горы", - сказал министр на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

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Чавушоглу также подчеркнул, что "Турция выступает за возобновление мирных палестино-израильских переговоров". "Необходимо достигнуть создания двух государств", - отметил он.

Обстановка в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двоих израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс, что привело к массовым столкновениям между палестинцами и израильскими стражами порядка. Позже полиция Израиля демонтировала металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.

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Палестино-израильский конфликт
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