Организация исламского сотрудничества осуждает действия Израиля в Иерусалиме

АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Организация исламского сотрудничества (ОИС) решительно осудила действия Израиля возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Об этом сообщило во вторник Anadolu Ajansı со ссылкой на итоговую декларацию исполкома министров иностранных дел стран-членов ОИС.

"Решительно осуждаем провокационные действия властей Израиля, которые закрывали доступ к мечети Аль-Акса, ограничивали права мусульман и христиан на вероисповедание в священных местах и пресечение прав палестинцев с применением силы", - говорится в документе.

В заявлении также говорится, что организация "поддерживает и высоко ценит решимость и стойкость палестинского народа, который защищает Иерусалим во имя всех мусульман".

Обстановка в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс, что привело к массовым столкновениям между палестинцами и израильскими стражами порядка. Позже полиция Израиля демонтировала металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.