NYT: власти ОАЭ добивались размещения на своей территории представительства талибов

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов добивались того, чтобы на их территории было размещено представительство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и были крайне недовольны, когда выяснилось, что оно появилось в столице Катара.

Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете New York Times.

Издание утверждает, что данная информация получена из обнародованной хакерами электронной корреспонденции посла ОАЭ в США Юсефа аль Отайбы. "За время их давнего соперничества ОАЭ часто обвиняли соседний Катар в пособничестве боевикам-исламистам, приводя в качестве главного подтверждения то, что в Дохе в 2013 году было открыто посольство "Талибана", - отмечается в материале. - Теперь выясняется, что ОАЭ пытались добиться того, чтобы "Талибан" вместо этого открыл посольство в их стране".

Как следует из материала, глава МИД ОАЭ даже позвонил Юсефу аль Отайбе и высказал свое раздражение в связи с тем, что "посольство" "Талибана" оказалось в Дохе. Из других электронных писем якобы следует, что дипломаты ОАЭ в 2011 году интересовались позицией США относительно того, где должны разместиться представители талибов.

Арабские страны региона Персидского залива - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. В Дохе заявили, что сожалеют о принятом соседними странами решении и считают его необоснованным. Стороны до сих пор так и не пришли к взаимоприемлемому решению.