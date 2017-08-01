Министром обороны Японии может быть назначен бывший глава этого ведомства

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Ицунори Онодэра, возглавлявший оборонное ведомство Японии в 2012-2014 годах, может быть назначен в ходе перестановок в правительстве 3 августа министром обороны страны. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

В числе других кадровых перестановок ожидается смена министра, ответственного за подготовку к проведению Олимпиады 2020 года, Тамаё Марукавы. Это кадровое решение, по данным источников, связано с неудовлетворительными результатами ее работы по линии Либерально-демократической партии (ЛДП). Ожидается также смена министра образования Хирокадзу Мацуно, оказавшегося в центре скандала вокруг ветеринарного училища "Какэ гакуэн", а также министра юстиции Кацутоси Канэды.

Вместе с тем Абэ собирается оставить на своих местах вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Сугу. По предварительным данным, в правительстве останется и глава МИД Фумио Кисида, по совместительству временно возглавляющий и министерство обороны после отставки Томоми Инады, его будущее в правительстве долгое время было одной из главных тем внутриполитических новостей. Сохранит свой пост и министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.

Ряд кадровых перестановок ожидается и в руководстве правящей ЛДП. Назначение на высокую должность может получить бывший министр восстановления экономики Акира Амари, в то время как генеральный секретарь партии Тосихиро Никаи и зампред ЛДП Масахико Комура останутся на своих местах.

Внимание прессы и общественности приковано к намеченным на 3 августа перестановкам в правительстве, поскольку это одна из главных мер, которые премьер-министр Синдзо Абэ предпринимает для восстановления рейтинга кабинета министров. Из-за череды скандалов, связанных с его членами и лично главой правительства, за несколько месяцев уровень поддержки кабмина упал более чем на 20 процентных пунктов. Принесут ли эти перестановки результат, должны показать первые последующие за этим опросы общественного мнения.