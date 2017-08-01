Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе

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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе из-за строительства моста. Об этом во вторник заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Россия начала работы по строительству Керченского моста в феврале 2016 года. На вторую половину августа запланирована установка арочных пролетных строений - самых габаритных элементов моста, которая предусматривает ограничение судоходства. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов отмечал, что ограничения будут минимальными.
"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судовому ходу. Сейчас готовится иск и подсчитываются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", - цитирует его пресс-служба министерства.
Лавренюк также отметил, что это "политический вопрос", решением которого занимается сразу несколько ведомств. "Эту проблему мы сейчас решаем вместе с министерством иностранных дел и Советом национальной безопасности и обороны", - добавил он.
В октябре 2016 года министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина инициирует в Международном суде ООН рассмотрение иска против РФ из-за нарушения морских границ. В заявлении Киева указано, что иск подан также в связи с якобы имеющим место "хищением со стороны РФ морских ресурсов, загрязнением и негативным влиянием на экологию Черного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста".