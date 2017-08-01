Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Черногории рассказал об ошибке вице-президента США в ходе церемонии встречи

Международная панорама
1 августа, 22:41 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 1, августа. /ТАСС

По словам Душко Марковича, Майкл Пенс не знал, что надо встать рядом с флагом при выходе из самолета

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Черногории Душко Маркович после торжественной церемонии встречи вице- президента США Майкла Пенса в аэропорту Подгорицы рассказал членам делегации, что Пенс допустил ошибку в протоколе церемонии встречи. Видеозапись, на которой Маркович рассказывает о промахе американского чиновника, разместила во вторник газета Vijesti.

"Он [вице-президент Пенс] не знал, что надо встать рядом с флагом при выходе из самолета", - делился впечатлениями от встречи с черногорской делегацией Маркович, не заметив, что сбоку к ним подошли журналисты с камерой. Один из членов делегации, заметивший камеру, прервал Марковича словами: "Не стоит говорить об этом".

Маркович возглавлял церемонию встречи, вместе с почетным караулом он несколько часов ожидал Пенса на 40-градусной жаре, видимо поэтому, когда церемония встречи прошла гладко, он на радостях разоткровенничался со своими помощниками.

Это не первый случай, когда глава черногорского правительства попадает впросак: 25 мая на саммите НАТО Дональд Трамп во время церемонии фотографирования в новой штаб-квартире довольно резко отстранил рукой вставшего перед ним Душко Марковича, который в ответ широко заулыбался.

На YouTube двадцатисекундный ролик с американским "приветствием" Черногории собрал в первый же день после публикации более 1 млн просмотров. Позднее, объясняя данный инцидент, Маркович заявил, что "благодарен Трампу за рекламу", поскольку после этого случая "все узнали о Черногории".

Вице-президент Пенс прибыл в Подгорицу во вторник вечером. Он встретился за ужином с премьером Марковичем, президентом страны Филипом Вуяновичем, главой парламента Иваном Брайовичем, главой МИД Срджаном Дармановичем, главой министерства обороны Предрагом Бошковичем.

В среду Пенс встретится с премьером Марковичем, примет участие в саммите Адриатической хартии, а также проведет двусторонние встречи с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашенного Косово.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Маркович, Душко Вуянович, Филип Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Сербия Албания Словения Хорватия Македония Черногория Босния и Герцеговина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Новый постпред РФ при ООН рассказал о первой встрече с американской коллегой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама