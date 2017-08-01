Премьер Черногории рассказал об ошибке вице-президента США в ходе церемонии встречи

БЕЛГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Черногории Душко Маркович после торжественной церемонии встречи вице- президента США Майкла Пенса в аэропорту Подгорицы рассказал членам делегации, что Пенс допустил ошибку в протоколе церемонии встречи. Видеозапись, на которой Маркович рассказывает о промахе американского чиновника, разместила во вторник газета Vijesti.

"Он [вице-президент Пенс] не знал, что надо встать рядом с флагом при выходе из самолета", - делился впечатлениями от встречи с черногорской делегацией Маркович, не заметив, что сбоку к ним подошли журналисты с камерой. Один из членов делегации, заметивший камеру, прервал Марковича словами: "Не стоит говорить об этом".

Маркович возглавлял церемонию встречи, вместе с почетным караулом он несколько часов ожидал Пенса на 40-градусной жаре, видимо поэтому, когда церемония встречи прошла гладко, он на радостях разоткровенничался со своими помощниками.

Это не первый случай, когда глава черногорского правительства попадает впросак: 25 мая на саммите НАТО Дональд Трамп во время церемонии фотографирования в новой штаб-квартире довольно резко отстранил рукой вставшего перед ним Душко Марковича, который в ответ широко заулыбался.

На YouTube двадцатисекундный ролик с американским "приветствием" Черногории собрал в первый же день после публикации более 1 млн просмотров. Позднее, объясняя данный инцидент, Маркович заявил, что "благодарен Трампу за рекламу", поскольку после этого случая "все узнали о Черногории".

Вице-президент Пенс прибыл в Подгорицу во вторник вечером. Он встретился за ужином с премьером Марковичем, президентом страны Филипом Вуяновичем, главой парламента Иваном Брайовичем, главой МИД Срджаном Дармановичем, главой министерства обороны Предрагом Бошковичем.

В среду Пенс встретится с премьером Марковичем, примет участие в саммите Адриатической хартии, а также проведет двусторонние встречи с главами правительств Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Хорватии, Словении, Сербии и самопровозглашенного Косово.