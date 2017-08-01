Белый дом прокомментировал слова сенатора Грэма о готовности Трампа воевать с КНДР

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Администрация США рассматривает все варианты реагирования на действия КНДР. Об этом во вторник на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на просьбу прокомментировать высказывания сенатора-республиканца Линдси Грэма о готовности президента Дональда Трампа начать войну.

"Президент, очевидно, открыто заявил о том, что думает по поводу Северной Кореи. Мы рассматриваем все возможные варианты, все варианты остаются на столе. Как мы и говорили много раз до этого, мы не станем сообщать о том, что намерены делать", - сказала Сандерс.

Ее попросили уточнить, входит ли "уничтожение страны" в этот перечень. "Это не то, что я сказала. Президент открыто говорил о необходимости остановить Северную Корею", - ответила пресс-секретарь.

В эфире телеканала NBC Грэм утверждал, что Трамп в частном разговоре с ним не исключил возможность войны между США и КНДР. "Президент Трамп заявил, что он не позволит им получить межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы нанести удар по Америке", - сказал сенатор.

"Если будет война, чтобы остановить его [Ким Чен Ына], то она будет там [в Азии]. Если погибнут тысячи [людей], они погибнут там. Они не будут погибать здесь. И он [Трамп] сказал мне это прямо в лицо", - заявил Грэм.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В начале июля КНДР провела запуск ракеты "Хвасон-14", заявив позднее, что успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).

Власти США также заявили, что, по их данным, КНДР испытала МБР, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытания соответствовали баллистической ракете средней дальности.

Вооруженные силы США 30 июля засекли новый испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР, сообщила в понедельник американская телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.