ЦИК: на проведение следующих выборов президента Украины потребуется более $90 млн

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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Следующие выборы президента Украины, намеченные на 2019 год, обойдутся бюджету страны в 2,355 млрд гривен (более $90 млн). Такие данные обнародовала во вторник Центральная избирательная комиссия.
"ЦИК утвердила ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов президента Украины" на 2019 год в сумме 2 млрд 354 млн 880 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в расчетах учтен возможный второй тур голосования.
На проведение выборов в Верховную раду в 2019 году и 2020 году Центризбирком просит 1,858 млрд гривен (более $71 млн) и 36,8 млн гривен ($1,4 млн) соответственно. "Расходы на 2020 год определены для проведения промежуточных выборов в пяти одномандатных избирательных округах в случае их назначения", - уточнила ЦИК.
Ранее ЦИК попросила Верховную раду и правительство увеличить в 2017 году финансирование проведения местных выборов на 358,9 млн гривен ($13,9 млн).
Очередные выборы президента Украины должны состоятся в мае 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок.
Многие эксперты не исключают досрочных выборов президента.