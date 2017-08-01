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ЦИК: на проведение следующих выборов президента Украины потребуется более $90 млн

Международная панорама
1 августа, 23:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Отмечается, что в расчетах учтен возможный второй тур голосования

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КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Следующие выборы президента Украины, намеченные на 2019 год, обойдутся бюджету страны в 2,355 млрд гривен (более $90 млн). Такие данные обнародовала во вторник Центральная избирательная комиссия.

"ЦИК утвердила ориентировочный объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов президента Украины" на 2019 год в сумме 2 млрд 354 млн 880 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в расчетах учтен возможный второй тур голосования.

На проведение выборов в Верховную раду в 2019 году и 2020 году Центризбирком просит 1,858 млрд гривен (более $71 млн) и 36,8 млн гривен ($1,4 млн) соответственно. "Расходы на 2020 год определены для проведения промежуточных выборов в пяти одномандатных избирательных округах в случае их назначения", - уточнила ЦИК.

Ранее ЦИК попросила Верховную раду и правительство увеличить в 2017 году финансирование проведения местных выборов на 358,9 млн гривен ($13,9 млн).

Очередные выборы президента Украины должны состоятся в мае 2019 года. Действующий глава государства Петр Порошенко пока уклоняется от прямого ответа, будет ли он баллотироваться на второй срок.

Многие эксперты не исключают досрочных выборов президента.

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