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Польша ждет от Германии военных репараций

Международная панорама
1 августа, 23:55 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 1, августа. /ТАСС

По словам министра обороны Польши, первые месяцы Варшавского восстания "носили характер геноцида"

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ВАРШАВА, 1 августа. /ТАСС/. Германия должна выплатить Польше военные репарации за нанесенный ущерб и совершенные преступления в годы Второй мировой войны. Об этом заявил во вторник вечером министр национальной обороны республики Антоний Мачеревич, выступая в эфире Польского телевидения.

"С правовой точки зрения без сомнения Германия должна Польше репарации", - сказал он.

"Не правда, что польское государство отказалось от репараций, положенных нам от Германии. Это советская колония под названием ПНР [Польская Народная Республика] частично отказалась от репараций, которые были связаны с территорией марионеточного советского государства ГДР [Германская Демократическая Республика]", - добавил Мачеревич, признав, что отказ от репараций имел место, но "он никогда не был закреплен с формально-правовой точки зрения, а носил лишь характер политического публицистического акта".

По словам министра обороны Польши, первые месяцы Варшавского восстания (73-ю годовщину которого отмечает в эти дни республика) "носили характер геноцида". "Это была не борьба с повстанцами, а убийства дом за домом, квартира за квартирой", - указал он.

"Германия может только пытаться загладить свою вину, заплатить тот страшный долг, который у них есть по отношению к польскому народу. Это единственное, что они могут сделать", - констатировал Мачеревич.

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