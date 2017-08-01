СМИ: до 29 увеличилось число погибших при нападении на мечеть на западе Афганистана

ТАСС, 1 августа. Число погибших в результате нападения боевиков на шиитскую мечеть в городе Герат на западе Афганистана увеличилось до 29 человек. Ранены 64 человека. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По информации телеканала 1TV, два террориста атаковали мечеть, когда там собрались сотни верующих для вечерней молитвы. Сперва боевики застрелили охранников, затем ворвались внутрь здания, открыли огонь по прихожан и бросили несколько гранат, после чего подорвали себя.

Ни одна из действующих в Афганистане группировок пока не взяла на себя ответственность за вылазку.