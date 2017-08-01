СМИ: до 29 увеличилось число погибших при нападении на мечеть на западе Афганистана

Финал волейбольного Гран-при стартует в Китае без участия сборной РоссииСпорт 2 августа, 0:39
Карякин и Карлсен сыграют на шахматном супертурнире в американском Сент-ЛуисеСпорт 2 августа, 0:30
ЦСКА сыграет с АЕКом за путевку в стыковые матчи футбольной Лиги чемпионовСпорт 2 августа, 0:21
Сенат США утвердил Кристофера Рея новым главой ФБРМеждународная панорама 2 августа, 0:18
Конгресс IAAF обсудит вопрос восстановления Всероссийской федерации легкой атлетикиСпорт 2 августа, 0:16
Чем вооружена "крылатая пехота" РоссииАрмия и ОПК 2 августа, 0:05
День Воздушно-десантных войск РФ. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 0:01
"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в матче предсезонного турнираСпорт 1 августа, 23:30
Джоан Роулинг извинилась за критику в адрес ТрампаОбщество 1 августа, 23:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 августа. Число погибших в результате нападения боевиков на шиитскую мечеть в городе Герат на западе Афганистана увеличилось до 29 человек. Ранены 64 человека. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
По информации телеканала 1TV, два террориста атаковали мечеть, когда там собрались сотни верующих для вечерней молитвы. Сперва боевики застрелили охранников, затем ворвались внутрь здания, открыли огонь по прихожан и бросили несколько гранат, после чего подорвали себя.
Ни одна из действующих в Афганистане группировок пока не взяла на себя ответственность за вылазку.