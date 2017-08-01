Тиллерсон считает, что урегулирование кризиса вокруг Катара важно для борьбы с терроризмом

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Урегулирование кризиса в отношениях между Катаром и Египтом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном необходимо для продолжения борьбы с терроризмом в регионе. С таким заявлением госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил во вторник перед журналистами.

"Мы бы хотели, чтобы эти разногласия были преодолены, чтобы единство стран Персидского залива было восстановлено, так как мы считаем, что это очень важно для дальнейшей борьбы с терроризмом в регионе", - сказал он. "Мы обеспокоены этим спором, потому что мы считаем, что он дестабилизирует регион Персидского залива, единство в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он [ССАГПЗ], как мы убеждены, является важной организацией, помогающей поддерживать стабильность в регионе", - добавил Тиллерсон.

Глава американского внешнеполитического ведомства также сказал, что цель США - "заставить их не только начать говорить друг с другом, но и сесть за стол [переговоров] и начать дискуссии или диалог".

5 июня Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, к ним присоединился еще ряд государств. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть.

Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна озвучили шесть принципов, которым должен следовать Катар для разрешения кризиса. Основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой. Кроме того, "квартет" настаивает на том, что Катар должен отказаться от вмешательства в дела соседних государств, распространения экстремизма, доказать приверженность достигнутым ранее договоренностям в рамках ССАГПЗ и поддержать декларацию по результатам арабо-исламо- американского саммита в Эр-Рияде, а также присоединиться к международным антитеррористическим усилиям.