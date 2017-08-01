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Тиллерсон считает, что урегулирование кризиса вокруг Катара важно для борьбы с терроризмом

Международная панорама
1 августа, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, августа. /ТАСС

Глава американского внешнеполитического ведомства также сказал, что цель США - "заставить их не только начать говорить друг с другом, но и сесть за стол переговоров и начать дискуссии или диалог"

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Урегулирование кризиса в отношениях между Катаром и Египтом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном необходимо для продолжения борьбы с терроризмом в регионе. С таким заявлением госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил во вторник перед журналистами.

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Арабские страны готовы к диалогу с Катаром, если он выразит желание бороться с террором

"Мы бы хотели, чтобы эти разногласия были преодолены, чтобы единство стран Персидского залива было восстановлено, так как мы считаем, что это очень важно для дальнейшей борьбы с терроризмом в регионе", - сказал он. "Мы обеспокоены этим спором, потому что мы считаем, что он дестабилизирует регион Персидского залива, единство в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он [ССАГПЗ], как мы убеждены, является важной организацией, помогающей поддерживать стабильность в регионе", - добавил Тиллерсон.

Глава американского внешнеполитического ведомства также сказал, что цель США - "заставить их не только начать говорить друг с другом, но и сесть за стол [переговоров] и начать дискуссии или диалог".

5 июня Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, к ним присоединился еще ряд государств. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть.

Спустя месяц на встрече в Каире главы МИД Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна озвучили шесть принципов, которым должен следовать Катар для разрешения кризиса. Основное требование - прекращение поддержки терроризма, в том числе финансовой. Кроме того, "квартет" настаивает на том, что Катар должен отказаться от вмешательства в дела соседних государств, распространения экстремизма, доказать приверженность достигнутым ранее договоренностям в рамках ССАГПЗ и поддержать декларацию по результатам арабо-исламо- американского саммита в Эр-Рияде, а также присоединиться к международным антитеррористическим усилиям.

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