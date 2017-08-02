В Минске состоится заседание контактной группы по Украине

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет на фоне активизации международных усилий по разрешению кризиса в регионе.

23 июля подконтрольные Киеву районы Донбасса посетил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, недавно назначенный на эту должность. На следующий день ситуация в Донбассе стала предметом телефонного разговора лидеров "нормандской четверки". Главы Германии, России, Украины и Франции условились провести во второй половине августа встречу своих спецпредставителей, чтобы продолжить работу над дорожной картой выполнения минских соглашений. В свою очередь Волкер, перед которым поставлена задача координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил о необходимости большего вовлечения США в разрешение конфликта.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

Пытаясь спрогнозировать эффективность участия США в процессе урегулирования, представитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказал мнение, что роль этого внешнеполитического фактора прояснится уже на ближайшей минской встрече. Если США действительно нацелены на разрешение конфликта, позиция украинской стороны на переговорах должна будет измениться на более конструктивную, считает он.

Вместе с тем эксперты не ожидают в ближайшее время особых подвижек в мирном процессе. Как отметил на недавно состоявшемся в Москве круглом столе российский политолог Денис Денисов, сохранение статус-кво представляется наиболее вероятным сценарием развития конфликта в Донбассе.

Перемирие не соблюдается

На прошлом заседании контактной группы, как сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик, стороны обсудили необходимость защитить наиболее важные объекты инфраструктуры в регионе и выразили готовность создать зоны безопасности вокруг насосной станции "Васильевка" и Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Актуальность этой задачи подтверждает очередное обострение обстановки в районе ДФС в конце прошлой недели, вызвавшее новые перебои с водоснабжением населения. Как сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Донбасса", вечером 22 июля украинские силовики вновь нанесли удары по окрестностям ДФС, в результате чего были повреждены линии электропередачи, питающие предприятие, и работа станции была на три дня остановлена.

В преддверии минской встречи представители ДНР заявили о готовности предложить новые участки разведения сил и средств в Донбассе. Но приступать к решению новых задач, по словам Дениса Пушилина, можно только после отвода вооружений в районе Станицы Луганской. Однако назначенное на 21 июля разведение сил на этом участке вновь не состоялось. Как сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, украинская сторона сорвала уже 73 попытку разведения сил в данном районе.

Между тем, несмотря на объявление так называемого хлебного перемирия, которое должно соблюдаться до конца августа, вопрос безопасности вновь обострился. Во время телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" президент Украины Петр Порошенко назвал последние дни июля "самыми кровавыми в 2017 году". МИД ФРГ в свою очередь назвал цифры украинских потерь. "В последние дни было особенно много жертв, погибли 14 и получили ранения 13 украинских солдат", - отметило ведомство в заявлении от 21 июля.

По данным ДНР, появились новые жертвы среди мирного населения.

Важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и разведения сил подчеркнули во время телефонного разговора 24 июля участники "нормандской четверки". Вместе с тем, как отметил президент РФ Владимир Путин, пробуксовка в реализации минских договоренностей вызвана бездействием Киева. А переговоры "четверки", по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, можно назвать успешными "лишь с той точки зрения, что стороны демонстрируют намерение работать дальше". Причем работы, как подчеркнул представитель Кремля, "непочатый край".

Переговоры по обмену забуксовали

На последнем минском заседании неожиданно, после первого, довольно успешного этапа, когда была проведена верификация, забуксовали переговоры по обмену пленными. "Несмотря на долгое обсуждение и уточнение списков, компромисс пока не найден", - сообщила по итогам встречи 19 июля пресс-секретарь представителя ДНР Виктория Талакина.

28 июля Денис Пушилин сообщил о новых сложностях в переговорном процессе по этой теме. На этот раз, по его словам, "представители Киева попытались исключить из списков для обмена сотрудников "Беркута", а также одесситов, которые принимали участие в событиях 2 мая, сами подверглись когда-то атакам со стороны националистов и теперь содержатся под стражей".

В понедельник, 31 июля, была проведена видеоконференция гуманитарной подгруппы. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, основным вопросом переговоров было детальное обсуждение списка лиц, подтвержденных обеими сторонами. В очередной раз представителям Украины было указано, что они не предоставили официальные ответы на 61 запрос с просьбой подтвердить нахождение лиц на украинской территории. В связи с этим, сказала Морозова, координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фришу был отправлен список всех лиц, запрашиваемых ДНР.

По итогам встречи была также достигнута договоренность о том, что Фриш проинспектирует условия содержания лиц, удерживаемых украинской стороной в СИЗО Мариуполя и Артемовска, и посетит Макеевскую колонию на территории ДНР.

Следующее заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам, как сообщил полпред провозглашенной ЛНР Владислав Дейнего, состоится теперь только 23 августа.