Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: США намерены проводить кампанию "мирного давления" на КНДР

Международная панорама
2 августа, 2:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, августа. /ТАСС

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не добивается смены власти в Пхеньяне

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация планирует проводить кампанию "мирного давления" на КНДР, однако Вашингтон не добивается смены режима в этой стране и не стремится к ускоренному воссоединению Корейского полуострова. С таким заявлением госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил во вторник перед журналистами.

Смотрите также
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Ракетная программа КНДР. Досье

"Мы инициировали продолжительную интенсивную кампанию, которую я предпочитаю называть мирным давлением. Дело в том, что, как вы понимаете, вариантов [действий] у нас не так уж много", - сказал глава американской дипломатии. "Мы посчитали, что будет уместным сперва оказывать мирное давление на северокорейский режим, чтобы добиться от него намерения сесть и начать переговоры с нами и другими. Однако должно быть понимание, что условие этих переговоров таково: КНДР не может в будущем иметь ядерное оружие или возможности его доставки в какие бы то ни было государства региона и тем более в нашу страну", - пояснил Тиллерсон.

"Мы обозначили нашу позицию в отношении Северной Кореи и того, что мы хотим делать. Мы не добиваемся смены режима и не стремимся к ускоренному воссоединению [Корейского] полуострова", - заверил он.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В начале июля КНДР провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив позднее об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Власти США также заявили, что, по их данным, КНДР испытала МБР, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытания соответствовали баллистической ракете средней дальности. Вооруженные силы США 30 июля засекли новый испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР, сообщила в понедельник американская телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Директор ЦРУ Майкл Помпео 26 июля назвал достаточно высокой вероятность разработки в КНДР межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. Газета Washington Post сообщила, что, по оценке американских спецслужб, Пхеньян будет способен поставить на вооружение МБР с ядерными боеголовками уже в 2018 году. Вооруженные силы Соединенных Штатов всегда готовы применить силу в ответ на действия КНДР, если это будет необходимо, заявил 31 июля командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Москве решил выдворить из России журналиста "Новой газеты"
2
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
3
Тиллерсон: США продолжат пытаться нормализовать отношения с РФ
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Африканская чума свиней обнаружена в пятом районе Омской области
6
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама