Тиллерсон: США намерены проводить кампанию "мирного давления" на КНДР

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Американская администрация планирует проводить кампанию "мирного давления" на КНДР, однако Вашингтон не добивается смены режима в этой стране и не стремится к ускоренному воссоединению Корейского полуострова. С таким заявлением госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил во вторник перед журналистами.

"Мы инициировали продолжительную интенсивную кампанию, которую я предпочитаю называть мирным давлением. Дело в том, что, как вы понимаете, вариантов [действий] у нас не так уж много", - сказал глава американской дипломатии. "Мы посчитали, что будет уместным сперва оказывать мирное давление на северокорейский режим, чтобы добиться от него намерения сесть и начать переговоры с нами и другими. Однако должно быть понимание, что условие этих переговоров таково: КНДР не может в будущем иметь ядерное оружие или возможности его доставки в какие бы то ни было государства региона и тем более в нашу страну", - пояснил Тиллерсон.

"Мы обозначили нашу позицию в отношении Северной Кореи и того, что мы хотим делать. Мы не добиваемся смены режима и не стремимся к ускоренному воссоединению [Корейского] полуострова", - заверил он.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В начале июля КНДР провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив позднее об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Власти США также заявили, что, по их данным, КНДР испытала МБР, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытания соответствовали баллистической ракете средней дальности. Вооруженные силы США 30 июля засекли новый испытательный пуск ракеты с подводной лодки КНДР, сообщила в понедельник американская телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

Директор ЦРУ Майкл Помпео 26 июля назвал достаточно высокой вероятность разработки в КНДР межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов. Газета Washington Post сообщила, что, по оценке американских спецслужб, Пхеньян будет способен поставить на вооружение МБР с ядерными боеголовками уже в 2018 году. Вооруженные силы Соединенных Штатов всегда готовы применить силу в ответ на действия КНДР, если это будет необходимо, заявил 31 июля командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси.