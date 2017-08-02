Тиллерсон: США поддерживают женевский процесс, но условий для новых переговоров пока нет

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают формат межсирийских переговоров в Женеве, однако считают, что условий для проведения нового раунда диалога о будущем сирийской власти пока нет. Об этом заявил во вторник журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с Россией и другими сторонами, чтобы понять, сможем ли мы договориться о дальнейших шагах по стабилизации ситуации в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), - сказал он. По словам руководителя Госдепартамента, "необходимо создать зоны стабилизации и каналы предотвращения конфликтов, которые будут поддерживаться, а уже потом создать условия для политического процесса, который будет представлен в Женеве".

"Мы по-прежнему поддерживаем женевский процесс как способ убедить стороны [договариваться] о будущем власти в Сирии. Нам предстоит много работы, и сейчас у нас нет условий, чтобы добиться этого. Однако мы будем работать с остальными: соседями [Сирии] в регионе, а также другими заинтересованными сторонами в Сирии", - сказал Тиллерсон. По его словам, необходимо понять, возможно ли "создать эти условия, которые приведут к переговорам в Женеве или еще где-то" для обсуждения долгосрочного решения сирийского вопроса.

С 10 по 14 июля в Женеве проходил седьмой раунд межсирийских переговоров, в нем участвовали делегации правительства Сирии и трех групп оппозиции ("каирской", "московской" и "эр-риядской"). Следующий раунд намечен на сентябрь. Ранее специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду на то, что следующий этап переговоров будет проходить без посредника в его лице.

По итогам последнего совещания де Мистуры с членами Совета Безопасности 14 июля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков сообщил, что все участники встречи признали, что вокруг сирийской проблематики формируется "позитивная атмосфера".