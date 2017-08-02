Трамп призвал власти Венесуэлы немедленно освободить из тюрьмы лидеров оппозиции

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал власти Венесуэлы немедленно освободить лидеров оппозиции Леопольда Лопеса и Антонио Ледесму, которые ранее были переведены в тюрьму в связи с "невыполнением условий" домашнего ареста и подготовкой побега. Заявление американского лидера распространила во вторник пресс-служба Белого дома.

"США осуждают действия диктаторства [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Лопес и Ледесма - политические заключенные, которые незаконно лишены свободы режимом", - приводит пресс-служба заявление Трампа. По его словам, Мадуро "лично несет ответственность за здоровье и безопасность Лопеса и Ледесмы, а также других заключенных".

"Мы повторяем наш призыв немедленно и безоговорочно освободить всех политзаключенных", - сказал президент США.

Лопес, лидер партии "Народная воля", руководил антиправительственными манифестациями в Венесуэле в первом полугодии 2014 года. Их итогом стала гибель по меньшей мере 43 человек, сотни получили ранения. В сентябре 2015 года политик был приговорен к 13 годам и девяти месяцам лишения свободы. В июле этого года он был переведен под домашний арест.

Ледесма был арестован по обвинению в участии и подготовке государственного переворота в стране в феврале 2015 года. На тот момент он занимал пост мэра Каракаса.