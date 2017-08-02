Постпреды РФ и США при ООН обсудили двусторонние отношения, КНДР и борьбу с терроризмом

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его американская коллега Никки Хейли на первой встрече обсудили двусторонние отношения, борьбу с терроризмом и ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщили во вторник в постпредстве Соединенных Штатов.

"Посол Хейли приветствовала посла Небензю и поздравила его с вступлением в новую должность в ООН. Посол Хейли и посол Небензя обсудили борьбу с терроризмом, опасные провокации Северной Кореи, особенно ее последние ракетные испытания, а также дальнейшие отношения между США и Россией в ООН", - говорится в коммюнике.

Ранее постпред РФ сообщил, что обменялся с американской коллегой "парой слов", и отметил, что планирует встретиться с ней позднее "для предметного разговора".

Небензя был назначен постоянным представителем РФ при ООН на прошлой неделе. 28 июля он провел первую встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, вручив ему копии верительных грамот. После этого в интервью ТАСС Небензя заявил, что задачи, стоящие перед Россией в ООН, не меняются. По его словам, РФ будет работать над тем, чтобы организация стала инструментом для решения многочисленных и беспрецедентных мировых кризисов.