CNN: новый глава аппарата сотрудников Белого дома подыскал замену Скарамуччи

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли подыскал замену уволенному с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Как утверждала во вторник телекомпания CNN, вероятнее всего, им станет официальный представитель министерства внутренней безопасности США Дэвид Лаплан.

Телекомпания обратила внимание на то, что Лаплан работал с Келли в общей сложности уже более 10 лет, поэтому его кандидатура рассматривается бывшим министром внутренней безопасности в приоритетном порядке. Выбор Келли, о котором сообщила CNN, лишь подтверждает мнение о том, что новый глава аппарата сотрудников Белого дома стремится навести порядок и привнести дисциплину в западное крыло Белого дома.

Лаплан долгие годы работал в вооруженных силах: до ухода вместе с Келли в министерство внутренней безопасности он руководил одним из департаментов по связям со СМИ в Пентагоне и в корпусе морской пехоты.

Сам Лаплан пока, по данным CNN, не подтвердил информацию о своем возможном назначении в Белый дом, однако сообщил, что рассмотрел бы такое предложение, если бы оно поступило. "Честно говоря, я знаю [Келли] уже очень давно, так что отнесусь серьезно к тому, что он попросит... На сегодняшний день даже не знаю, каков был бы мой ответ", - приводит телекомпания слова Лаплана.

Пресс-служба Белого дома в понедельник подтвердила, что Скарамуччи покидает пост директора по коммуникациям. "Г-н Скарамуччи счел, что будет лучше дать главе аппарата Джону Келли начать с чистого листа и возможность создать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в распространенном заявлении.

Газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации иначе описала ситуацию: именно Келли выступал за его увольнение. Как отмечается в публикации, ранее Скарамуччи заявлял, что он получает указания напрямую от президента США Дональда Трампа, а не от главы аппарата Белого дома. По сведениям CNN, Келли посчитал, что Скарамуччи не соблюдает необходимую дисциплину.