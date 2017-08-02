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CNN: новый глава аппарата сотрудников Белого дома подыскал замену Скарамуччи

Международная панорама
2 августа, 4:47 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, августа. /ТАСС

Пост директора по коммуникациям может занять официальный представитель министерства внутренней безопасности США Дэвид Лаплан, сообщает телеканал

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ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли подыскал замену уволенному с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Как утверждала во вторник телекомпания CNN, вероятнее всего, им станет официальный представитель министерства внутренней безопасности США Дэвид Лаплан.

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Телекомпания обратила внимание на то, что Лаплан работал с Келли в общей сложности уже более 10 лет, поэтому его кандидатура рассматривается бывшим министром внутренней безопасности в приоритетном порядке. Выбор Келли, о котором сообщила CNN, лишь подтверждает мнение о том, что новый глава аппарата сотрудников Белого дома стремится навести порядок и привнести дисциплину в западное крыло Белого дома.

Лаплан долгие годы работал в вооруженных силах: до ухода вместе с Келли в министерство внутренней безопасности он руководил одним из департаментов по связям со СМИ в Пентагоне и в корпусе морской пехоты.

Сам Лаплан пока, по данным CNN, не подтвердил информацию о своем возможном назначении в Белый дом, однако сообщил, что рассмотрел бы такое предложение, если бы оно поступило. "Честно говоря, я знаю [Келли] уже очень давно, так что отнесусь серьезно к тому, что он попросит... На сегодняшний день даже не знаю, каков был бы мой ответ", - приводит телекомпания слова Лаплана.

Пресс-служба Белого дома в понедельник подтвердила, что Скарамуччи покидает пост директора по коммуникациям. "Г-н Скарамуччи счел, что будет лучше дать главе аппарата Джону Келли начать с чистого листа и возможность создать свою собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего", - говорится в распространенном заявлении.

Газета The New York Times со ссылкой на сотрудников администрации иначе описала ситуацию: именно Келли выступал за его увольнение. Как отмечается в публикации, ранее Скарамуччи заявлял, что он получает указания напрямую от президента США Дональда Трампа, а не от главы аппарата Белого дома. По сведениям CNN, Келли посчитал, что Скарамуччи не соблюдает необходимую дисциплину.

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Отставка Скарамуччи
Персоны
Келли, Джон Прибас, Райнс Трамп, Дональд Скарамуччи, Энтони
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